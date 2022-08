CM com – MILAN | DE KETELAERE E’ ARRIVATO | oggi visite e firma | il programma FOTO-VIDEO | Primapagina

(Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 00:30:00 Fermi tutti! La lunga attesa è finita, Charles Dein Italia. Il talento belga è pronto per iniziare la sua avventura al. L’ha voluta, cercata e ottenuta facendo anche dei sacrifici dal punto di vista economico (ha rinunciato a dei bonus che gli spettavano dal Bruges). LE CIFRE DELL’OPERAZIONE- Dopo quasi due mesi di trattativa (e due incontri tra Bruges e Lugano),e Bruges ha trovato la quadratura sulla base di 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale (intorno al 12%) sulla futura rivendita. Desi legherà al club rossonero per 5 stagioni a 2.2 milioni di euro netti all’anno. Stamattina alle ore 9 sono fissate lemediche e nel pomeriggio è attesa lasui contratti a ...

AntoVitiello : ? L'entusiasmo dei tifosi del #Milan a Linate all'arrivo di #Deketelaere ??? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DAZN_IT : Il segreto del Milan campione d'Italia? Crederci anche quando non lo faceva nessun altro ?? Inside Milan è disponib… - mnimn_pearce : RT @antonello_gioia: La famiglia di #DeKetelaere accoglie con sorrisi ed emozione una maglia (modificata) del #Milan del figlio Charles htt… - andrel_canci : RT @antonello_gioia: La famiglia di #DeKetelaere accoglie con sorrisi ed emozione una maglia (modificata) del #Milan del figlio Charles htt… -

La telenovela è finita! Questo primo giorno del mese di agosto si chiude con l'arrivo di Charles De Ketelaere a Milano. L'operazione dell'estate rossonera è arrivata ...Dopo un'ora e dieci minuti di volo, Charles De Ketelaere è arrivato in Italia. Il calciatore è uscito dall'aeroporto e ha salutato i tifosi presenti. Subito dopo il belga è salito in auto ed è andato ...