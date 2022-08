Calciomercato Roma, non solo Bailly: i giallorossi si inseriscono sull’obiettivo del Milan! (Di martedì 2 agosto 2022) Milan e Roma sono al momento le società più attive sul mercato insieme alla Juventus. Sia i giallorossi che i rossoneri stanno incrociando le loro ricerche ed i loro desideri, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Se in un primo momento lo sgarbo era stato fatto da Via Aldo Rossi nei confronti dei capitolini riguardo alla trattativa per Eric Bailly in uscita dal Manchester United, adesso la situazione si è capovolta per un obiettivo dei meneghini. Tanganga Milan RomaL’obiettivo in questione è Tanganga, giovane difensore del Tottenham da tempo sotto la lente di ingrandimento di Maldini e Massara. Il centrale francese non disdegnerebbe arrivare in Serie A, anche dopo aver visto i progressi di Tomori proprio al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma si sarebbe inserita nella ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Milan esono al momento le società più attive sul mercato insieme alla Juventus. Sia iche i rossoneri stanno incrociando le loro ricerche ed i loro desideri, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Se in un primo momento lo sgarbo era stato fatto da Via Aldo Rossi nei confronti dei capitolini riguardo alla trattativa per Ericin uscita dal Manchester United, adesso la situazione si è capovolta per un obiettivo dei meneghini. Tanganga MilanL’obiettivo in questione è Tanganga, giovane difensore del Tottenham da tempo sotto la lente di ingrandimento di Maldini e Massara. Il centrale francese non disdegnerebbe arrivare in Serie A, anche dopo aver visto i progressi di Tomori proprio al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lasi sarebbe inserita nella ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, per #Wijnaldum trattativa ad oltranza con il #PSG - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, per #Shomurodov della #Roma c'è la concorrenza di #Torino e #Wolves: i dettagli - Gazzetta_it : E al suo terzo tentativo Mourinho può avere Belotti alla Roma - ZonaBianconeri : RT @360_IMinter: Secondo voi chi partirà meglio in campionato? Se vi va argomentate nei commenti #Inter #Juve #Milan #Roma #Calciomercato - AGMadblade1974 : @PizziSimone @MilanFo60352769 Sono di Roma e sento continuamente i tifosi di Roma e Lazio esaltarsi per giocatori c… -