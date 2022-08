Calcio: Juventus, Pogba rientrato a Torino dopo il consulto medico a Lione (Di martedì 2 agosto 2022) Torino, 2 ago. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è appena rientrato all'aeroporto di Caselle. Il 29enne francese, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery-Cottet a Lione è rientrato a Torino e, adesso, dovrà comunicare il da farsi sull'infortunio al menisco rimediato qualche giorno fa negli Stati Uniti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022), 2 ago. - (Adnkronos) - Il centrocampista dellaPaulè appenaall'aeroporto di Caselle. Il 29enne francese, accompagnato dal dottor Stefanini,ildal professor Bertrand Sonnery-Cottet ae, adesso, dovrà comunicare il da farsi sull'infortunio al menisco rimediato qualche giorno fa negli Stati Uniti.

