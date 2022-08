Ascolti d’estate: per Terra Amara ottimo 20% al posto di Una vita (Di martedì 2 agosto 2022) Cambia il palinsesto estivo di Canale 5 almeno per tre settimane di agosto. Mediaset ha deciso di mandare in pausa Una vita e mettere al posto della soap un episodio di Beautiful prima e poi anticipare la partenza di Terra Amara, ricollocata alle 14,30. Gli Ascolti del pomeriggio di Canale 5 non hanno affatto risentito di questi cambiamenti, anzi. Terra Amara continua a portare a casa ottimi Ascolti e nella giornata di ieri, 1 agosto 2022, fa un pelino meglio rispetto a Una vita del venerdì, passando dal 19 al 20% di share. insomma un ottimo risultato per la soap turca che a quanto pare sta piacendo molto al pubblico di Canale 5. Non decolla invece Sei sorelle, scelta errata di Rai 1. Nel pomeriggio di ieri, la soap, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Cambia il palinsesto estivo di Canale 5 almeno per tre settimane di agosto. Mediaset ha deciso di mandare in pausa Unae mettere aldella soap un episodio di Beautiful prima e poi anticipare la partenza di, ricollocata alle 14,30. Glidel pomeriggio di Canale 5 non hanno affatto risentito di questi cambiamenti, anzi.continua a portare a casa ottimie nella giornata di ieri, 1 agosto 2022, fa un pelino meglio rispetto a Unadel venerdì, passando dal 19 al 20% di share. insomma unrisultato per la soap turca che a quanto pare sta piacendo molto al pubblico di Canale 5. Non decolla invece Sei sorelle, scelta errata di Rai 1. Nel pomeriggio di ieri, la soap, è ...

