Alfonso Signorini, le sue parole sulla rottura tra Totti e la Blasi (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole di Signorini su Totti e la Blasi La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento del momento. Tutti ne parlano, eccetto i diretti interessati che, ora come ora nonostante tante chiacchiere sul loro conto, stanno cercando di evitare come se fosse una gara a slalom qualsiasi tipo di domanda. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 2 agosto 2022) Ledisue laLa fine del matrimonio tra Francescoe Ilaryè l’argomento del momento. Tutti ne parlano, eccetto i diretti interessati che, ora come ora nonostante tante chiacchiere sul loro conto, stanno cercando di evitare come se fosse una gara a slalom qualsiasi tipo di domanda. L'articolo proviene da Novella 2000.

supremanes : RT @lontanissimo_: Alfonso Signorini la nostra relazione tossica quando siamo insieme litighiamo sempre poi quando non c’è ci manca - Mazzo_096 : @vasco_one Da Francesco rocca ad Alfonso Signorini è un attimo ???? - RealGossipland : Alfonso Signorini si sbottona sui nuovi concorrenti del GfVip7 ecco chi vi parteciperà LEGGI E CONDIVIDI… - FeliceSalvati2 : @MikyS03 Con Signorini mai si è pronti. Per carità. Farei 2 bei cambi. Ilary al posto di Alfonso ( ci divertiamo al… - rossellaohara02 : RT @lontanissimo_: Alfonso Signorini la nostra relazione tossica quando siamo insieme litighiamo sempre poi quando non c’è ci manca -