3 mete estive italiane e cosa mangiare (Di martedì 2 agosto 2022) L’estate è la stagione perfetta per viaggiare, passare il tempo fuoriporta e respirare aria diversa da quella della città. E quando arrivano le vacanze, cosa c’è di meglio di godersi piatti tradizionali e locali che raccontano la storia del nostro Bel paese? Ecco allora 3 mete estive da aggiungere al vostro viaggio (enogastronomico) estivo, per vivere esperienze gustosissime. In Lombardia Chi questa estate vorrà visitare la Lombardia non può prescindere dal fare un’escursione in luoghi stupendi come la Val di Mello, una stupenda valle che si sviluppa in modo pianeggiante e anche abbastanza facile da raggiungere da Milano. I suoi prati sono stupendi e verdeggianti, ricchi di fiori di campo che si stagliano sul fiume e al lago Bidet della Contessa - uno dei più belli della zona. Sicuramente degna di nota è la gastronomia: prodotti come ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) L’estate è la stagione perfetta per viaggiare, passare il tempo fuoriporta e respirare aria diversa da quella della città. E quando arrivano le vacanze,c’è di meglio di godersi piatti tradizionali e locali che raccontano la storia del nostro Bel paese? Ecco allora 3da aggiungere al vostro viaggio (enogastronomico) estivo, per vivere esperienze gustosissime. In Lombardia Chi questa estate vorrà visitare la Lombardia non può prescindere dal fare un’escursione in luoghi stupendi come la Val di Mello, una stupenda valle che si sviluppa in modo pianeggiante e anche abbastanza facile da raggiungere da Milano. I suoi prati sono stupendi e verdeggianti, ricchi di fiori di campo che si stagliano sul fiume e al lago Bidet della Contessa - uno dei più belli della zona. Sicuramente degna di nota è la gastronomia: prodotti come ...

