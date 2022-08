VIDEO Arbitra aggredita in Argentina | pugno da dietro di un giocatore

(Di lunedì 1 agosto 2022) Brutale aggressione all’arbitro donna Dalma Magalí durante la gara di terza divisione regionale Tresarroyense, in, da parte deldel Deportivo Garmense, Cristian Tiirone. (Gazzetta dello Sport)

Nella provincia di Buenos Aires, il giocatore ha colpito con un pugno sulla nuca e qualche pedata la giudice di gara. L'incontro, tra le riserve di Deportivo Independencia e Deportivo Garmense, è ...