Ventisette milioni di italiani in viaggio. Per 7 su 10 almeno una tappa in agriturismo (Di lunedì 1 agosto 2022) Nonostante il Covid, l'inflazione e l'emergenza energetica, saranno quasi 30 milioni i connazionali che partiranno durante quest'estate, preferendo viaggi più brevi di una settimana e minibreak. Gettonatissima l'Italia, in particolare la Puglia, mentre all'estero comanda la Grecia, seguita da Spagna, Francia e Croazia

