Valeria Marini parla il fidanzato Eddy non ho bisogno dei suoi soldi

Valeria Marini parla il fidanzato Eddy non ho bisogno dei soldi (Di lunedì 1 agosto 2022) Valeria Marini e il suo fidanzato Eddy Siniscalchi sono legati da diversi mesi, eppure è solo poco che si mostrano in pubblico insieme. Lui racconta: «Qualsiasi donna sia stata con me non ha mai avuto bisogno di pagare nemmeno un pacchetto di sigarette» . Sembra comparso dal nulla, invece l'imprenditore napoletano è stato legato ad

