Tre anni dopo ritorno in Italia: appena fuori dall’aeroporto la nostalgia per Niamey (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono in tanti, troppi, coloro che non hanno la facoltà di viaggiare dove e come vogliono. Per alcuni tutto sembra facile e scontato, anche nella scelta del mezzo di trasporto. C’è chi non parte mai e vive, per anni, di attesa e di tentativi di conversione delle frontiere. Queste ultime sono di carta, eppure si trasformano in muri che obbligano alcuni ad attendere anni prima di poter andare dove l’altro è già arrivato. Di muri si circonda la terra dei ricchi perché diventasse col tempo di proprietà privata. Proprio come la storia. Per me, privilegiato viaggiatore, c’è stata la scelta della compagnia di bandiera per il transito da una parte all’altra del mondo. Ciò ha implicato l’adesione alla data di partenza e le formalità per la preparazione del viaggio. Il controllo dei documenti e delle procedure mediche ancora in atto hanno permesso il passaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono in tanti, troppi, coloro che non hanno la facoltà di viaggiare dove e come vogliono. Per alcuni tutto sembra facile e scontato, anche nella scelta del mezzo di trasporto. C’è chi non parte mai e vive, per, di attesa e di tentativi di conversione delle frontiere. Queste ultime sono di carta, eppure si trasformano in muri che obbligano alcuni ad attendereprima di poter andare dove l’altro è già arrivato. Di muri si circonda la terra dei ricchi perché diventasse col tempo di proprietà privata. Proprio come la storia. Per me, privilegiato viaggiatore, c’è stata la scelta della compagnia di bandiera per il transito da una parte all’altra del mondo. Ciò ha implicato l’adesione alla data di partenza e le formalità per la preparazione del viaggio. Il controllo dei documenti e delle procedure mediche ancora in atto hanno permesso il passaggio ...

fattoquotidiano : Per raccogliere tutti gli insulti di Carlo Calenda al Pd negli ultimi tre anni servirebbe un libro… (di Lorenzo Gia… - romeoagresti : Discreta ? di #Bonucci a #DeLigt: “Penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato tre anni… - petergomezblog : Elezioni, Berlusconi promette di piantare un milione di alberi l’anno. Ma non è informato: “Pnrr e G20 ne prevedono… - shecompIains : Tw/ cibo peso Io che da almeno tre anni chiedo di non parlarmi di dieta e calorie perché per me sono un trigger:… - AntonioBergami4 : RT @marioadinolfi: Come finisce in 3 anni esatti il bluff di uno che voleva fare la rivoluzione coi gilet gialli. Da “mai col partito di Bi… -