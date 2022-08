Torino, in prestito a Frosinone un centrocampista. Ecco chi (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giovane centrocampista del Torino FC Kone è stato mandato in prestito al Frosinone. Ecco il comunicato ufficiale Tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha ufficializzato il prestito del giovane centrocampista Kone. «Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto a favore del club granata, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giovanedelFC Kone è stato mandato inalil comunicato ufficiale Tramite il proprio sito ufficiale, ilha ufficializzato ildel giovaneKone. «Football Club comunica di aver ceduto alCalcio, a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto a favore del club granata, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone». L'articolo proviene da Calcio News 24.

