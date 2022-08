Testamento Del Vecchio: 340 milioni in azioni EssiLux a Milleri (Di lunedì 1 agosto 2022) Aperto il Testamento dell’imprenditore: lascia 2 milioni in titoli al delfino Francesco Milleri, per un totale di circa 340 milioni di euro di valore. Altre 200mila azioni vanno a Romolo Bardin, ceo della finanziaria Delfin, gli immobili alla moglie Nicoletta Zampillo. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 agosto 2022) Aperto ildell’imprenditore: lascia 2in titoli al delfino Francesco, per un totale di circa 340di euro di valore. Altre 200milavanno a Romolo Bardin, ceo della finanziaria Delfin, gli immobili alla moglie Nicoletta Zampillo.

News24_it : Il testamento di Del Vecchio: a Milleri azioni Essilor per 340 milioni di euro. Alla moglie Nicoletta... - Corriere… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Il testamento di Del Vecchio: case e ville alla moglie, ai manager di Luxottica e Delfin azioni per un valore di 343 m… - fattoquotidiano : Il testamento di Del Vecchio: case e ville alla moglie, ai manager di Luxottica e Delfin azioni per un valore di 34… - bizcommunityit : Il testamento di Del Vecchio: a Milleri azioni Essilor per 340 milioni di euro. Alla moglie Nicoletta... - Piergiulio58 : Testamento di Leonardo Del Vecchio: ecco a chi va l'eredità. -