Taiwan e noi. Cosa dice il caso Pelosi della nostra democrazia (Di lunedì 1 agosto 2022) To Taipei or not to Taipei, that's the question. È la domanda che ha visto l'applicazione di tracciamento degli aerei Flight Radar 24 intassato questa fine settimana con pressoché 100.000 persone intenti a seguire ogni spostamento dell'aereo con targa Spar19, nonché reso Taiwan trending topic su Twitter. L'organo di propaganda del Partito comunista cinese in lingua inglese, il Global Times, ci ha messo del suo con una serie dedicata di articoli e tweet, echeggiando e raddoppiando gli avvertimenti lanciati da Pechino già la settimana scorsa – in anticipazione della telefonata tra Biden e Xi – circa le conseguenze per Washington se la Presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi si fosse recata a Taiwan. Con opzioni che vanno dalle sanzioni economiche fino allo schieramento militare, il sentimento ...

