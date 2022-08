Sunday: “Carlo d’Inghiterra ricevette fondi dai Bin Laden”. Ma Clarence House contesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Il principe Carlo avrebbe ricevuto fondi da due fratellastri di Bin Laden. La notizia, riportata da Tgcom24, sta infiammando in queste ore la Gran Bretagna. Carlo e i fondi dai Bin Laden Il Sunday pubblica la notizia e l’isola intera si infiamma. Carlo d’Inghilterra avrebbe ricevuto denaro direttamente dai Bin Laden, nella fattispecie da Bakr e Shafiq, due fratelli di Osama appartenenti alla ricchissima famiglia saudita. Anche il Times non è stato a guardare: secondo le loro indiscrezioni il principe avrebbe incontrato direttamente Bakr, nella sua residenza di Clarence House. Ma il pezzo non contiene dettagli su eventuali legami dei due con il movimento terrorista. Ciònonostante, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Il principeavrebbe ricevutoda due fratellastri di Bin. La notizia, riportata da Tgcom24, sta infiammando in queste ore la Gran Bretagna.e idai BinIlpubblica la notizia e l’isola intera si infiamma.d’Inghilterra avrebbe ricevuto denaro direttamente dai Bin, nella fattispecie da Bakr e Shafiq, due fratelli di Osama appartenenti alla ricchissima famiglia saudita. Anche il Times non è stato a guardare: secondo le loro indiscrezioni il principe avrebbe incontrato direttamente Bakr, nella sua residenza di. Ma il pezzo non contiene dettagli su eventuali legami dei due con il movimento terrorista. Ciònonostante, ...

