Soluzioni Cruciverba del 01 08 22 Tutte le definizioni

(Di lunedì 1 agosto 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 01/08/22: Amuleto dotato di magiche virtu 15 lettere: Acchiappasogni: Chiuderla equivale a fallire 4 lettere: Sos: Costituisce i mattoni 10 lettere: Corindone: Divanetto a due posti 16 lettere: Interior design: Fa tirare un sospirone 7 lettere: Tirare: Hanno enormi mole 13 lettere: Guardinfante: La nazionale di messi 10 lettere: Torinisti: Palestinesi antichi 5 lettere: Vati: Un complesso di bugie 8 lettere: ...

