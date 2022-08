Ranking WTA tennis (1° agosto 2022): Iga Swiatek sempre regina, Jasmine Paolini n.56 (Di lunedì 1 agosto 2022) Una nuova settimana ha inizio ed è tempo di Ranking WTA. La classifica mondiale del tennis femminile sorride alla polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), anche se nella sua Varsavia avrebbe voluto festeggiare il primato, considerando l’uscita di scena nei quarti di finale del torneo di casa. Alle sue spalle troviamo l’estone Anett Kontaveit e la greca Maria Sakkari, decisamente distanziate dalla polacca. Non ci sono da registrare scostamenti nella top-10 visto che a completare il roster delle “elette” troviamo la spagnola Paula Badosa (n.4), la tunisina Ons Jabeur (n.5), la bielorussa Aryna Sabalenka (n.6), l’americana Jessica Pegula (n.7), la spagnola Garbine Muguruza (n.8), l’americana Danielle Collins e la britannica Emma Raducanu (n.10). Ranking WTA (1° agosto) 1 Iga Swiatek (Polonia) ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Una nuova settimana ha inizio ed è tempo diWTA. La classifica mondiale delfemminile sorride alla polacca Iga(n.1 del mondo), anche se nella sua Varsavia avrebbe voluto festeggiare il primato, considerando l’uscita di scena nei quarti di finale del torneo di casa. Alle sue spalle troviamo l’estone Anett Kontaveit e la greca Maria Sakkari, decisamente distanziate dalla polacca. Non ci sono da registrare scostamenti nella top-10 visto che a completare il roster delle “elette” troviamo la spagnola Paula Badosa (n.4), la tunisina Ons Jabeur (n.5), la bielorussa Aryna Sabalenka (n.6), l’americana Jessica Pegula (n.7), la spagnola Garbine Muguruza (n.8), l’americana Danielle Collins e la britannica Emma Raducanu (n.10).WTA (1°) 1 Iga(Polonia) ...

