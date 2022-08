Prefetto di Salerno: “Nessun blocco allo sbarco“ (VIDEO) (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Non c’è stato Nessun blocco dello sbarco, anzi le operazioni state state effettuate con tanta rapidità. La comunicazione della preoccupazione del presidente della regione Campania e’ arrivata quando ormai gli adulti erano già scesi tutti dalla Ocean Viking“. Ha spiegato il Prefetto di Salerno Francesco Russo in un incontro con la stampa convocato nel pomeriggio di oggi alle 17 in Prefettura dopo che si erano sollevate alcune polemiche rispetto alla richiesta di blocco e al timore del presidente De Luca di un focolaio covid. Sono alla fine 50 su 387 i migranti positivi. Saranno messi in isolamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non c’è statodello, anzi le operazioni state state effettuate con tanta rapidità. La comunicazione della preoccupazione del presidente della regione Campania e’ arrivata quando ormai gli adulti erano già scesi tutti dalla Ocean Viking“. Ha spiegato ildiFrancesco Russo in un incontro con la stampa convocato nel pomeriggio di oggi alle 17 in Prefettura dopo che si erano sollevate alcune polemiche rispetto alla richiesta die al timore del presidente De Luca di un focolaio covid. Sono alla fine 50 su 387 i migranti positivi. Saranno messi in isolamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

