Pos obbligatorio, così a rimetterci sono i consumatori | Il prezzo lievita e interviene la Finanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi vi raccontiamo due storie, altrettanto grottesche. L’Italia in alcuni casi è davvero un Paese che non vuole cambiare Pagamento con POS (fonte web)Gli ultimi anni si sono caratterizzati per la battaglia al denaro contante da parte del Governo e delle istituzioni pubbliche. Il provvedimento che ha reso obbligatorio per gli esercenti la presenza del pos si muove proprio su questa linea. Ma ci sono molti commercianti e imprenditori che sembrano essere molto recalcitranti all’idea. E di mezzo ci vanno i clienti e consumatori. Oggi vi raccontiamo due storie. Dal 30 giugno scorso, infatti, è entrato in vigore l’obbligo dei pagamenti elettronici negli esercizi commerciali. Ma, evidentemente, qualcuno ancora sembra non volersi adeguare alle normative vigenti. L’obbligo di accettazione dei pagamenti con Pos ... Leggi su topicnews (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi vi raccontiamo due storie, altrettanto grottesche. L’Italia in alcuni casi è davvero un Paese che non vuole cambiare Pagamento con POS (fonte web)Gli ultimi anni sicaratterizzati per la battaglia al denaro contante da parte del Governo e delle istituzioni pubbliche. Il provvedimento che ha resoper gli esercenti la presenza del pos si muove proprio su questa linea. Ma cimolti commercianti e imprenditori che sembrano essere molto recalcitranti all’idea. E di mezzo ci vanno i clienti e. Oggi vi raccontiamo due storie. Dal 30 giugno scorso, infatti, è entrato in vigore l’obbligo dei pagamenti elettronici negli esercizi commerciali. Ma, evidentemente, qualcuno ancora sembra non volersi adeguare alle normative vigenti. L’obbligo di accettazione dei pagamenti con Pos ...

searcheteronimo : @SergioSierra67 @ScimmieA @beppesevergnini @Corriere Pos, no bot, pos. Accendilo. È obbligatorio. - ilsecoloxix : Poche contravvenzioni nel primo mese con il #bancomat obbligatorio ma continua la protesta degli #esercenti per le… - IncBeelzebub : @MedicinePop @iannetts70 (non esco,continuo a fare tamponi,capisco se è solo un colpo di aria cond. o altro). Se no… - daniebasta : @BarbascuraX Il commerciante in questione evade, non ci sono dubbi. Il pos obbligatorio a spese dell'esercente non… - MKollandra : Solo in Italia queste luride merde possono prendere ancora dei voti Tasse allucinanti tetto al contante fatturazion… -