Pochettino: 'Fallimento non aver vinto la Champions col Psg? Allora falliscono da 50 anni' (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex allenatore del Psg Mauricio Pochettino ha parlato a Infobae: “È stata un’esperienza positiva. Abbiamo vinto Su... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex allenatore delMauricioha parlato a Infobae: “È stata un’esperienza positiva. AbbiamoSu...

DAZN_IT : 'Per il #PSG conta solo la Champions, se non la vinci è un fallimento' ?? #Pochettino torna a parlare della sua ex s… - sportface2016 : #Pochettino: 'A Parigi si pensa solo alla #Champions, se non la vinci è un fallimento' - milansette : Pochettino: 'Al PSG se non vinci la Champions è un fallimento, ma lo è da 50 anni. Real? Se su Donnarumma...'… -