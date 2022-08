Omicidio Civitanova, chi è Ursula Loprete, la madre-tutor di Ferlazzo sotto la lente dei pm (Di lunedì 1 agosto 2022) Ursula Loprete, madre a amministratrice di sostegno di Filippo Ferlazzo, dovrà chiarire alla Procura di Macerata perché, il giorno dell’Omicidio del 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu, si trovava così lontana dal figlio. Secondo gli accertamenti riferiti dal pm, quel giorno la donna era nel Salernitano, a 400 km di distanza da lui. Loprete non è al momento indagata, ma i pm vogliono accertare quali fossero gli effettivi compiti del suo ruolo da tutor. Nel frattempo, emergono nuovi elementi sulla sua vita. Il profilo della donna Cinquant’anni, architetta ben nota a Salerno – dove è responsabile di un negozio di arredamento in pieno centro – e madre a 18 anni di un figlio partorito in Austria e della cui malattia si è fatta carico fin dall’inizio. ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022)a amministratrice di sostegno di Filippo, dovrà chiarire alla Procura di Macerata perché, il giorno dell’del 39enne nigeriano Alika Ogorchukwu, si trovava così lontana dal figlio. Secondo gli accertamenti riferiti dal pm, quel giorno la donna era nel Salernitano, a 400 km di distanza da lui.non è al momento indagata, ma i pm vogliono accertare quali fossero gli effettivi compiti del suo ruolo da. Nel frattempo, emergono nuovi elementi sulla sua vita. Il profilo della donna Cinquant’anni, architetta ben nota a Salerno – dove è responsabile di un negozio di arredamento in pieno centro – ea 18 anni di un figlio partorito in Austria e della cui malattia si è fatta carico fin dall’inizio. ...

