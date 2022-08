Monestier | addio all' ex direttore del Tirreno Le condoglianze della regione Toscana

LaStampa : Addio Monestier, direttore dalla forza gentile - infoitinterno : Morto Omar Monestier, addio al direttore di Messaggero Veneto e Piccolo - annamasera : RT @LaStampa: Addio Monestier, direttore dalla forza gentile - PacoAudije : RT @frasisam: Addio a Omar Monestier, direttore di Messaggero Veneto e Il Piccolo. Il ricordo: “Grande passione, sempre vicino ai lettori”… - frasisam : Addio a Omar Monestier, direttore di Messaggero Veneto e Il Piccolo. Il ricordo: “Grande passione, sempre vicino ai… -

Lutto nel mondo dell'editoria. Il giornalista e direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto ha avuto un malore mentre era a casa. Aveva 58 ...Salvini: "a un giornalista serio e di valore, ci mancherà", Letta: "Profondo dolore, una notizia tristissima"; Rosato: "a un fine e acuto ...Lutto nel mondo dell'editoria. Il giornalista e direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto ha avuto un malore mentre era a casa. Aveva 58 anni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...