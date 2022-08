Maxi-incendio a Roma, bruciano gli studios di Cinecittà (Di lunedì 1 agosto 2022) Un grande incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto, fra gli studios di Cinecittà a Roma. Ad andare a fuoco sono vecchie scenografie di Firenze Rinascimentale, ma le fiamme rischiano di estendersi anche verso altri set. Sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco che tentano di domare l’incendio, per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Un grandeè divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto, fra glidi. Ad andare a fuoco sono vecchie scenografie di Firenze Rinascimentale, ma le fiamme rischiano di estendersi anche verso altri set. Sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco che tentano di domare l’, per L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : ULTIM'ORA Maxi incendio oggi all'interno degli studios di Cinecittà a Roma. Il set che sta andando a fuoco è quello… - enpaonlus : Un altro intervento drammatico per salvare il piccolo superstite di un incendio devastante. Ogni piccola vita ha va… - telodogratis : Maxi-incendio a Cinecittà: brucia set cinematografico di The Young Pope 2 – VIDEO - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ULTIM'ORA Maxi incendio oggi all'interno degli studios di Cinecittà a Roma. Il set che sta andando a fuoco è quello di 'Firenz… - FeliceAquila : @mementovape Non ci facciamo mancare nulla. -