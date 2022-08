Luciana Manfra | chi è l’ultima moglie di Little Tony | “Fece scandalo la differenza di età”

(Di lunedì 1 agosto 2022) La storia traha destato clamore per lad’età tra i due di 28 anni anni, la donna coetanea della prima figlia Cristiana Ciacci. I due si conoscono sul palco, poichè lafa parte della band dell’artista dove ricopre il ruolo di corista. Il matrimonio si celebra nel luglio del 1999 annunciato lo stesso giorno del fatidico sì. All’epoca del loro incontro, la ragazza ha la stessa età della figlia del cantante, Cristiana Ciacci, mentrene ha già 58. Lei fa la corista e milita da tempo nel team del futuro marito, che sceglierà di sposare nel luglio del 1999, come rivelato quello stesso giorno da Il Messaggero.rappresenterà per il noto artista dalle tante hit un grande ...

(Aggiornamento di MB) Giuliana Brugnoli e, mogli Little Tony/ La malattia e le seconde nozze L'amore di Cristiana Ciacci per il padre Little Tony Little Tony è venuto a mancare nel ...... Little Tony ha avuto due mogli: Giuliana Brugnoli e. Antonio Ciacci, questo il suo vero nome, ha legato indissolubilmente la sua vita alle due donne, che ha amato sconfinatamente ... Giuliana Brugnoli e Luciana Manfra, mogli Little Tony/ La malattia e le seconde nozze