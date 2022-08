Kosovo | rinviata al 1 settembre introduzione restrizioni per serbi

st_75 : RT @dottorbarbieri: ???? Rinviata di un mese l'efficacia della nuova legge. La situazione tra Kosovo e Serbia cala d'intensità. - LuigiF97101292 : RT @dottorbarbieri: ???? Rinviata di un mese l'efficacia della nuova legge. La situazione tra Kosovo e Serbia cala d'intensità. - AgNPs : RT @dottorbarbieri: ???? Rinviata di un mese l'efficacia della nuova legge. La situazione tra Kosovo e Serbia cala d'intensità. - Ultron65 : RT @dottorbarbieri: ???? Rinviata di un mese l'efficacia della nuova legge. La situazione tra Kosovo e Serbia cala d'intensità. - LLC0429 : RT @dottorbarbieri: ???? Rinviata di un mese l'efficacia della nuova legge. La situazione tra Kosovo e Serbia cala d'intensità. -

Le autorità delavevano annunciato venerdì che a partire dal 1 agosto i documenti emessi dalla Serbia non sarebbero stati validi e che i loro proprietari avrebbero ricevuto certificati ......Repubblica delha annunciato che l'attuazione delle misure di cancellazione delle targhe e dei passaporti serbi èdi un mese. "In questa occasione, il governo delsi impegna a ...Kfor lancia anche un appello al dialogo tra Pristina e Belgrado. Rinviato il divieto di usare documenti serbi in Kosovo (ANSA) ...Le autorità del Kosovo rinviano al 1 settembre la procedura per l’introduzione del divieto dei documenti serbi. “Il governo del Kosovo si impegna da lunedì 1 agosto 2022 a posticipare l’attuazione di ...