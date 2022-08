Juventus, sfuma un obiettivo per l’attacco: Allegri furioso (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli obiettivi della Juventus, per rinforzare il reparto offensivo di Allegri, sembra ormai sfumato. Ecco di chi si tratta. La stagione è ormai alle porte e l’obiettivo della società bianconera è quello di portare alla corte di Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha bisogno per poter competere, ai massimi livelli, in tutte e tre le competizioni. Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, la Juventus cerca un altro centrocampista (forse due a seconda delle condizioni dell’ex United), un difensore e un attaccante che possa sostituire Vlahovic, impossibilitato dal disputare tutte le partite della stagione considerando anche la presenza del mondiale invernale. LaPresseAbbiamo detto di come Allegri abbia bisogno di un altro attaccante centrale e questo perché ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli obiettivi della, per rinforzare il reparto offensivo di, sembra ormaito. Ecco di chi si tratta. La stagione è ormai alle porte e l’della società bianconera è quello di portare alla corte diquei rinforzi di cui il tecnico ha bisogno per poter competere, ai massimi livelli, in tutte e tre le competizioni. Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, lacerca un altro centrocampista (forse due a seconda delle condizioni dell’ex United), un difensore e un attaccante che possa sostituire Vlahovic, impossibilitato dal disputare tutte le partite della stagione considerando anche la presenza del mondiale invernale. LaPresseAbbiamo detto di comeabbia bisogno di un altro attaccante centrale e questo perché ...

Yogaolic : RT @fanpage: Sfuma il colpo per la #Juventus - ZonaBianconeri : RT @fanpage: Sfuma il colpo per la #Juventus - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Sfuma il colpo per la #Juventus - fanpage : Sfuma il colpo per la #Juventus - CalcioOggi : Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo per le fasce: futuro deciso - Juventus News 24 -