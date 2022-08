Jennifer Lopez e Jovanotti infiammano il weekend con due esibizioni memorabili (Di lunedì 1 agosto 2022) Il weekend si è infiammato con i diversi artisti che sono tornati sul palcoscenico per incontrare i fan. Regina indiscussa del fine settimana appena trascorso è stata sicuramente Jennifer Lopez, super ospite dell’evento di beneficienza a Capri organizzato da Luisaviaroma. Rimbalzato tra media e social il Jova Beach Party in Puglia per i super ospiti. Così come Mika in concerto in Sardegna. La musica è tornata a dominare i palcoscenici più importanti d’Italia. Il ritorno degli eventi dal vivo ha dato infatti il via ad alcuni dei concerti più attesi, per la maggioranza anche rimandati a causa della pandemia. Tra le esibizioni più memorabili del weekend c’è sicuramente quella di Jennifer Lopez sul palco di Capri per il concerto di beneficienza. Photo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilsi è infiammato con i diversi artisti che sono tornati sul palcoscenico per incontrare i fan. Regina indiscussa del fine settimana appena trascorso è stata sicuramente, super ospite dell’evento di beneficienza a Capri organizzato da Luisaviaroma. Rimbalzato tra media e social il Jova Beach Party in Puglia per i super ospiti. Così come Mika in concerto in Sardegna. La musica è tornata a dominare i palcoscenici più importanti d’Italia. Il ritorno degli eventi dal vivo ha dato infatti il via ad alcuni dei concerti più attesi, per la maggioranza anche rimandati a causa della pandemia. Tra lepiùdelc’è sicuramente quella disul palco di Capri per il concerto di beneficienza. Photo ...

vogue_italia : Jennifer Lopez, Ben Affleck, Leonardo di Caprio e tutte le star all'evento benefico a Capri organizzato da LuisaVia… - Rossana44792035 : RT @ninabecks1: Bellissimo lo show di Jennifer Lopez a Capri. Raccolti otto milioni per l’Ucraina. Grazie! - CinemApp_Cinema : Ben Affleck e Jennifer Lopez: svelato il regalo di nozze di Jennifer Garner - gabrielevalmont : Sindaco dell’Appennino Parmense vuole che J Lo venga ad abitare nel suo Comune - VanityFairIt : Raffinata e soft come quella di J Lo per il suo sì a Ben Affleck, al neon come la versione di Selena Gomez, oppure… -