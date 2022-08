Infrastrutture, focus di Sace: Dalla crisi globale alla pandemia spesa contratta del 2.8% annuo (Di lunedì 1 agosto 2022) Un’adeguata ed evoluta dotazione infrastrutturale costituisce un asset strategico per l’economia di un Paese ed è, al tempo stesso, una condizione necessaria per il pieno sviluppo delle sue potenzialità, sia economiche sia ambientali. La storia recente evidenzia un’Italia dove gli investimenti in Infrastrutture si sono costantemente ridotti nel tempo. Una performance che poneva il Paese un passo indietro rispetto ai principali paesi europei. Dalla crisi Finanziaria globale fino alla pandemia, la spesa italiana per Infrastrutture si è contratta in media del 2,8% l’anno (5 volte il tasso a cui è decresciuto il Pil nello stesso periodo), passando dai €65,3 miliardi del 2008 ai €45,3 miliardi del 2021; questa dinamica è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Un’adeguata ed evoluta dotazione infrastrutturale costituisce un asset strategico per l’economia di un Paese ed è, al tempo stesso, una condizione necessaria per il pieno sviluppo delle sue potenzialità, sia economiche sia ambientali. La storia recente evidenzia un’Italia dove gli investimenti insi sono costantemente ridotti nel tempo. Una performance che poneva il Paese un passo indietro rispetto ai principali paesi europei.Finanziariafino, laitaliana persi èin media del 2,8% l’anno (5 volte il tasso a cui è decresciuto il Pil nello stesso periodo), passando dai €65,3 miliardi del 2008 ai €45,3 miliardi del 2021; questa dinamica è ...

