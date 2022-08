In Italia 18 813 nuovi casi e 121 morti | la positività è scesa al 17 | 8%

Leggi su agi

(Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Nelle ultime 24 ore sono stati 18.813 idi Covid registrati in, a fronte dei 36.966 di ieri; 105.839 i tamponi processati, a fronte dei 204.903 di ieri, con un tasso diche scende dal 18 al 17,8%. I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 83), per un totale di 172.207 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) per un totale di 398 (36 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari 28 in più (ieri -103), per un totale di 10.527. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di(2.599) è l'Emilia Romagna, davanti a Lazio (1.853), Lombardia (1.721), Campania (1.602) e Piemonte (1.549). Il numero totale deida inizio pandemia sale a 21.059.545. ...