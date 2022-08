Il PSG vince la Supercoppa di Francia: 4-0 al Nantes (Di lunedì 1 agosto 2022) Il PSG vince il primo trofeo della stagione 2022/23 in Francia travolgendo il Nantes con un netto 4-0 nella finale di Supercoppa. È l’undicesimo titolo dei parigini, che comandano l’albo d’oro della competizione e tornano ad alzare la coppa dopo la sconfitta dell’anno scorso contro il Lille. Buona la prima in gare ufficiali di Cristophe Galtier, nuovo tecnico del Paris. Campioni di Francia troppo forti per i gialloverdi, che erano tornati a giocare la Supercoppa a distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione quando nel 2001 batterono il Bordeaux sollevando il trofeo per la terza volta. In questa occasione, invece, incassano la quinta sconfitta in otto finali disputate complessivamente. Supercoppa di Francia, PSG travolgente contro il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il PSGil primo trofeo della stagione 2022/23 intravolgendo ilcon un netto 4-0 nella finale di. È l’undicesimo titolo dei parigini, che comandano l’albo d’oro della competizione e tornano ad alzare la coppa dopo la sconfitta dell’anno scorso contro il Lille. Buona la prima in gare ufficiali di Cristophe Galtier, nuovo tecnico del Paris. Campioni ditroppo forti per i gialloverdi, che erano tornati a giocare laa distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione quando nel 2001 batterono il Bordeaux sollevando il trofeo per la terza volta. In questa occasione, invece, incassano la quinta sconfitta in otto finali disputate complessivamente.di, PSG travolgente contro il ...

