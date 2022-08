Il Prefetto di Salerno: “Non sono a conoscenza di possibili altri sbarchi” (VIDEO) (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Abbiamo ripreso l’esempio delle buone pratiche dei precedenti sbarchi a Salerno“. Con queste parole il Prefetto di Salerno Francesco Russo, tra i primi ad accorrere sulla banchina del molo 3 gennaio per l’arrivo della nave Ocean Viking, ha commentato le operazioni che vengono coordinate dalla prefettura di Salerno sullo sbarco dei 387 migranti, un terzo dei quali 149 per la precisione, minori. Tutto il sistema della Protezione Civile e delle Istituzioni si è messo in moto, come ha evidenziato il Prefetto, che ha negato il possibile arrivo di nuovi sbarchi. I migranti sono in questo momento sottoposti alle visite mediche. Due i contagi accertati da Covid. Come ha riferito il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Abbiamo ripreso l’esempio delle buone pratiche dei precedenti“. Con queste parole ildiFrancesco Russo, tra i primi ad accorrere sulla banchina del molo 3 gennaio per l’arrivo della nave Ocean Viking, ha commentato le operazioni che vengono coordinate dalla prefettura disullo sbarco dei 387 migranti, un terzo dei quali 149 per la precisione, minori. Tutto il sistema della Protezione Civile e delle Istituzioni si è messo in moto, come ha evidenziato il, che ha negato il possibile arrivo di nuovi. I migrantiin questo momento sottoposti alle visite mediche. Due i contagi accertati da Covid. Come ha riferito il ...

