I cinque titoli migliori del Ftse Mib | brilla Saipem

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) –guida la classifica deidelMib di Piazza Affari. Il titolo del gruppo del settore dell’ingegneria per l’energia e le infrastrutture segna un balzo del 4,74% a 0,848 euro e si aggiudica la maglia rosa del listino principale della Borsa di Milano. Seguono Bper (+4,44%) e Mediobanca (+3,57%), in spolvero con il resto del comparto bancario. Generali sale del 2,67%, in attesa dei conti del primo semestre del 2022 che verranno diffusi domani. Stellantis chiude la classifica deimiglio delMib, con un progresso del 2,60%. Toniche, con progressi oltre i due punti percentuali, anche Banca Generali, Eni, Moncler, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo.che trainano il rally ...

Adnkronos

intesa-sanpaolo_1IntesaSanpaolo e UniCredit, le maggiori banche italiane, hanno portato a casa semestrali eccellenti, che non sembrano aver risentito della congiunzione politica (guerre e crisi di gov ...