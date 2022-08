Highlights Messi - Neymar show | 4 - 0 al Nantes e il Psg vince la Coppa di Francia

fainformazione : VIDEO - Psg-Nantes 4-0, gol e highlights: Donnarumma e Verratti vincono la Supercoppa Il Psg vince l'undices… - fainfosport : VIDEO - Psg-Nantes 4-0, gol e highlights: Donnarumma e Verratti vincono la Supercoppa Il Psg vince l'undices… - sportface2016 : VIDEO - #TropheeDesChampions Gli highlights e i gol di #PSGFCN, netta vittoria di #Neymar, #Messi e compagni - nickbufff : @K0RM4 @Claugod82 @DiMarzio @OfficialASRoma @PSG_inside Ma che te frega a te tanto, adesso arriva CDK! Ho visto 2 m… - crush2025 : RT @Flunch917: @MarcoLai_23 Dinho è il giocatore più mitizzato di tutti i tempi in relazione al suo reale valore (molto alto, chiaro). È fi… -

Il PSG ha battuto il Nantes per 4 - 0 nella finale di Supercoppa di Francia grazie ai gol di Neymar (2),e Sergio ...Nella finale della Supercoppa di Francia, disputata a Tel - Aviv, il Psg supera per 4 - 0 il Nantes. In gol, Neymar (doppietta) e Sergio Ramos. Per ...Il PSG ha battuto il Nantes per 4-0 nella finale di Supercoppa di Francia grazie ai gol di Neymar (2), Messi e Sergio Ramos.LA CRONACA DEL MATCH. PAGELLE E TABELLINO. GLI HIGHLIGHTS A Tel Aviv i parigini rispettano il pronostico e si impongono nettamente, riportando il trofeo nella capitale dopo l’inattesa sconfitta della ...