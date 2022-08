Grano | l’incubo è “in pausa” | partita la prima nave da Odessa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – La crisi delè in, perché ladaa trasportarlo è ufficialmente, come riporta anche l’Ansa., ladaIlverrà esportato grazie allada, carica dell’ormai prezioso frumento. Come pubblica l’agentia Tass, il primo carico ha lasciato l’Ucraina questa mattina, applicando ciò che è contenuto nell’accordo tra Kiev e Mosca firmato a Istanbul. Il ministro della Difesa turco ha così commentato l’evento: “LaRazoni èdal porto didiretta al porto di Tripoli in Libano. È ...