F1 | Pirelli | le nomination delle mescole per Belgio | Olanda e Italia

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 agosto 2022), il giorno dopo del Gran Premio d’Ungheria, comunica laper i primi tre appuntamenti alla ripresa. Si riprenderà il 26 agosto a Spa, in: a disposizione dei piloti White Hard C2, Yellow Medium C3 e Red Soft C4, con quest’ultima obbligatoria in qualifica e le altre due in gara. La settimana successiva si correrà a Zandvoort, inha optato per White Hard C1, Yellow Medium C2 e Red Soft C3. Il trittico di Gp post-sosta si concluderà il 9-11 settembre nel Tempio della Velocità di Monza, col Gran Premio d’: ancoraper White Hard C2, Yellow Medium C3 e Red Soft C4. SportFace.