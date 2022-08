EQUIPE – Renato Sanches al Milan se non sarà d’accordo con il PSG (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-20 11:40:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com © foto Imago/Immagine Sport Secondo indiscrezioni in Francia, il centrocampista portoghese Renato Sanches si unirà al Milan se non sarà d’accordo con il PSG entro 48 ore. Il suo club, il Lille, non è contento e soddisfatto dell’offerta per il giocatore del Paris Saint Germain. Renato Sanches ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e il Milan ha già un accordo con LOSC a circa 15 milioni di euro pronto se dovesse fallire lo scambio con il PSG Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-20 11:40:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com © foto Imago/Immagine Sport Secondo indiscrezioni in Francia, il centrocampista portoghesesi unirà alse noncon il PSG entro 48 ore. Il suo club, il Lille, non è contento e soddisfatto dell’offerta per il giocatore del Paris Saint Germain.ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e ilha già un accordo con LOSC a circa 15 milioni di euro pronto se dovesse fallire lo scambio con il PSG Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo ...

