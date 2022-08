Elezioni, Letta a Calenda: “Piatti chiari e amicizia lunga. Ci siamo dati la mano e poi ha fatto saltare tutto” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono pronto a incontrare tutte le anime del possibile centrosinistra, da quelle liberali a quelle riformiste, a quelle più ambientaliste e di sinistra. Ovviamente anche Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Ma non voglio che si cominci coi veti e le esclusioni, che metodo è? E lo si fa soprattutto con patti chiari e amicizia lunga“. A dirlo, durante un incontro coi sindaci dem al Nazareno, è stato Enrico Letta. Che poi ha svelato un retroscena: “Ho incontrato Calenda, ci siamo dati la mano ma poi ha fatto saltare tutto”. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono pronto a incontrare tutte le anime del possibile centrosinistra, da quelle liberali a quelle riformiste, a quelle più ambientaliste e di sinistra. Ovviamente anche Carloe Benedetto Della Vedova. Ma non voglio che si cominci coi veti e le esclusioni, che metodo è? E lo si fa sopratcon patti“. A dirlo, durante un incontro coi sindaci dem al Nazareno, è stato Enrico. Che poi ha svelato un retroscena: “Ho incontrato, cilama poi ha”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

