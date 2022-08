Covid | le notizie di oggi | 18 813 nuovi casi e 121 morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il tasso di positività è al 17,8%, in lieve calo rispetto a ieri (18%). Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi. Sono invece 398 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 più di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 36. In Austria, da, chi è positivo non finisce più automaticamente in quarantena, ma può andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi