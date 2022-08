Cosa succede al confine tra Kosovo e Serbia | i timori di un’escalation e l’ombra della «denazificazione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 agosto 2022) Weekend di tensione tra. L’introduzione di un provvedimento che imporrebbe alla minoranza serba in, circa 50 mila persone, di sostituire targhe e documenti serbi con quelli kosovari e a ogni cittadino serbo di presentare una sorta di visto ai controlli di frontiera, ha scatenato numerose proteste nel nord del Paese. Ieri, 31 luglio, centinaia di cittadini di origine serba hanno manifestato il loro dissenso bloccando con i loro mezzi pesanti le strade in direzione di due località di frontiera, Jarinja e Brnjak. Si sarebbero registrati anche una serie di scontri a fuoco con le forze dell’ordine kosovare, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. Sempre ieri, su pressione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, il premier delAlbin Kurti aveva annunciato di aver posticipato di un mese l’entrata in ...