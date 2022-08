Chubais avvelenato in Sardegna? Grave l’ex sodale di Putin (Di lunedì 1 agosto 2022) Anatolij Chubais, economista ex sodale di Vladimir Putin e secondo alcuni custode di parecchi segreti legati all’oligarchia russa ed al suo rapporto col potere politico del Cremlino, è ricoverato in gravi condizioni dopo un malore accusato in Sardegna. Tra le ipotesi è tenuta in grande considerazione quella di un possibile avvelenamento, come accaduto per diversi personaggi di spicco russi dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina. Chi è Chubais Anatoly Chubais, formalmente, era l’inviato speciale per il clima e consigliere del presidente, ma al di là del ruolo istituzionale è un oligarca considerato fra i più ricchi, potenti e vicini a Putin. Fu proprio Chubais a offrire allo stesso ex agente del Kgb il primo incarico al Cremlino dopo l’era Eltsin. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Anatolij, economista exdi Vladimire secondo alcuni custode di parecchi segreti legati all’oligarchia russa ed al suo rapporto col potere politico del Cremlino, è ricoverato in gravi condizioni dopo un malore accusato in. Tra le ipotesi è tenuta in grande considerazione quella di un possibile avvelenamento, come accaduto per diversi personaggi di spicco russi dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina. Chi èAnatoly, formalmente, era l’inviato speciale per il clima e consigliere del presidente, ma al di là del ruolo istituzionale è un oligarca considerato fra i più ricchi, potenti e vicini a. Fu proprioa offrire allo stesso ex agente del Kgb il primo incarico al Cremlino dopo l’era Eltsin. ...

