Calciomercato Juve | cambiano le strategie dopo il ko di McKennie

(Di lunedì 1 agosto 2022)stravoltel’infortunio di. Le ultime novità in arrivo dal mondo bianconero L’infortunio dicambia i piani di mercato dellantus. I bianconeri, ora, hanno bisogno di almeno un nuovo centrocampista con cui poter rinforzare il reparto. In tal senso, stando a quanto riferito da Sky Sport, la ricerca di un nuovo innesto è stata accelerata. Il primo nome sulla lista è e resta Paredes, mentre in uscita restano Arthur (Valencia su di lui) e Rabiot (piace al Monaco). L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato I Il @RBLeipzig vuole #Werner del @ChelseaFC - cmdotcom : #Juve, mossa a sorpresa: contatti per #Kostic, si tenta il sorpasso in extremis al #WestHam - Gazzetta_it : Le strategie Juve oltre Paredes: priorità attaccante, si vagliano le alternative a Morata - SeunMobolaji : RT @DiMarzio: #Calciomercato I Il @RBLeipzig vuole #Werner del @ChelseaFC - CarefreeEdition : RT @DiMarzio: #Calciomercato I Il @RBLeipzig vuole #Werner del @ChelseaFC -

Juventus, possibile svolta nella trattativa tra i bianconeri e il club spagnolo per la cessione del centrocampista. Parallelamente alle operazioni in entrata la Juventus è impegnata a ...Sono giorni decisamente caldi per ildi una Juventus che non fa mistero di voler tornare al più presto a vincere in Italia ... Solo così si potrà pensare ad unasempre più competitiva ...Aaron Ramsey è pronto per un nuova avventura, direzione Nizza. Il centrocampista avrebbe trovato l'accordo con il club francese ...Arthur Melo, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri, è un obiettivo di calciomercato del Valencia ...