Bancomat, carte di credito e commissioni: quanto costa davvero il pagamento con il Pos ai commercianti (Di lunedì 1 agosto 2022) Dal 30 giugno il decreto legge numero 36 ha definito le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentono ai loro clienti di pagare con il Pos. Le multe partono da 30 euro più il 4 per cento della transazione negata. Ma finora le contravvenzioni elevate dalla Guardia di Finanza sono poche. Un negoziante che ha rifiutato un pagamento di 1,80 euro con il Bancomat ad Adria in provincia di Rovigo ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza. Ma alla fine le fiamme gialle non l'hanno multato. Una delle prime sanzioni invece l'ha ricevuta una gelataia di Vicenza per 20 euro di conto. Ma i commercianti No pos sono tantissimi: dicono che non vogliono fare favori alle banche e sostengono che accettare un pagamento con la carta di credito sia antieconomico a causa delle commissioni.

