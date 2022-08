Appello di Letta per un'alleanza "Senza veti". Calenda: "Patti chiari, vediamoci" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - La tensione cresce, acuita dalle accuse reciproche che Enrico Letta e Carlo Calenda si lanciano a distanza. E pur offrendo entrambi la disponibilità a un incontro, fino a sera del faccia a faccia non vi è traccia. "Il clima non è dei migliori", si spiega in ambienti dem. "Non mi pare" che si possano incontrare a breve, è la medesima sensazione che si avverte dalle parti di Azione. Poi, in serata, fonti di Azione annunciano che l'atteso incontro si terrà nella mattinata di domani. Ma il borsino odierno delle quotazioni sull'intesa elettorale resta in forte picchiata. Anche perchè, ragionano alcuni esponenti dem, ad ascoltare le parole dell'ex ministro dello Sviluppo sembra che dietro le richieste si nascondano più dei pretesti per non siglare l'accordo e addossare al Pd la responsabilità della rottura che dei temi concreti. Tuttavia, per il Nazareno uno spiraglio ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - La tensione cresce, acuita dalle accuse reciproche che Enrico Letta e Carlosi lanciano a distanza. E pur offrendo entrambi la disponibilità a un incontro, fino a sera del faccia a faccia non vi è traccia. "Il clima non è dei migliori", si spiega in ambienti dem. "Non mi pare" che si possano incontrare a breve, è la medesima sensazione che si avverte dalle parti di Azione. Poi, in serata, fonti di Azione annunciano che l'atteso incontro si terrà nella mattinata di domani. Ma il borsino odierno delle quotazioni sull'intesa elettorale resta in forte picchiata. Anche perchè, ragionano alcuni esponenti dem, ad ascoltare le parole dell'ex ministro dello Sviluppo sembra che dietro le richieste si nascondano più dei pretesti per non siglare l'accordo e addossare al Pd la responsabilità della rottura che dei temi concreti. Tuttavia, per il Nazareno uno spiraglio ...

