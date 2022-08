Alfonso Signorini si sbottona sui nuovi vipponi e fa chiarezza sugli indizi (Di lunedì 1 agosto 2022) Simona Ventura, nel corso della terza edizione de La Terrazza Della Dolce Vita, che tiene insieme a Giovanni Terzi in un noto hotel di Rimini, ha intervistato Alfonso Signorini. Fra le molte domande i due si sono cimentati anche in un gioco inerente al Grande Fratello Vip. A tal proposito il conduttore – davanti ai nomi fatti da Super Simo – è stato chiamato a rispondere ‘acqua’, ‘fuoco’ o ‘fuochino’ in merito alla veridicità dei rumor sul nuovo cast. “Non mi estorci un nome neanche sotto tortura“, il suo commento. Ed ha mantenuto la parola, anche se su Antonino Spinalbese si è un po’ sbottonato. “Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino, ma quello smalto rosso il primo indizio, ndr non si riferiva a Pamela Prati. Ginevra Lamborghini? Fuochino. Antonino Spinalbese acqua fuoco o ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 agosto 2022) Simona Ventura, nel corso della terza edizione de La Terrazza Della Dolce Vita, che tiene insieme a Giovanni Terzi in un noto hotel di Rimini, ha intervistato. Fra le molte domande i due si sono cimentati anche in un gioco inerente al Grande Fratello Vip. A tal proposito il conduttore – davanti ai nomi fatti da Super Simo – è stato chiamato a rispondere ‘acqua’, ‘fuoco’ o ‘fuochino’ in merito alla veridicità dei rumor sul nuovo cast. “Non mi estorci un nome neanche sotto tortura“, il suo commento. Ed ha mantenuto la parola, anche se su Antonino Spinalbese si è un po’to. “Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino, ma quello smalto rosso il primoo, ndr non si riferiva a Pamela Prati. Ginevra Lamborghini? Fuochino. Antonino Spinalbese acqua fuoco o ...

BITCHYFit : Alfonso Signorini si sbottona sui nuovi vipponi e fa chiarezza sugli indizi - itselenaa00 : Alfonso signorini? - madofra2punto0 : ???? è il suo primo elettore insieme ad Alfonso Signorini - Erika36370933 : @MondoTV241 Grandioso amico mio Giuseppe SCUCCIMARRI grande giornalista non corrotto sincero e non venduto come i g… - _angiemoody : Alfonso Signorini in questo momento -