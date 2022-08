Alemanno non si candida e critica il centrodestra: “Basta armi all'Ucraina” (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha voluto smentire le indiscrezioni su una sua candidatura con il centrodestra alle elezioni del 25 settembre: “Nonostante quello che viene pubblicato da alcuni giornali, non ho intenzione di candidarmi nelle liste del centrodestra. Ringrazio tutti coloro che sono stati così gentili da prendere in considerazione il mio nome, ma per lo stesso motivo per cui mi sono allontanato dall'area di Fratelli d'Italia, a maggior ragione non posso prendere in considerazione altre opzioni interne a questa coalizione”. Ma qual è il motivo? Alemanno lo dice chiaramente: “Le mie posizioni contro la guerra in Ucraina sono molto diverse da quelle espresse, con diversa forza e coerenza, da tutti i leader del centrodestra. In ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) L'ex sindaco di Roma, Gianni, ha voluto smentire le indiscrezioni su una suatura con ilalle elezioni del 25 settembre: “Nonostante quello che viene pubblicato da alcuni giornali, non ho intenzione dirmi nelle liste del. Ringrazio tutti coloro che sono stati così gentili da prendere in considerazione il mio nome, ma per lo stesso motivo per cui mi sono allontanato dall'area di Fratelli d'Italia, a maggior ragione non posso prendere in considerazione altre opzioni interne a questa coalizione”. Ma qual è il motivo?lo dice chiaramente: “Le mie posizioni contro la guerra insono molto diverse da quelle espresse, con diversa forza e coerenza, da tutti i leader del. In ...

