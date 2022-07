sportli26181512 : Umtiti cambia squadra, ha scelto: e si abbassa lo stipendio: Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore i… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Samuelvuole tornare in Ligue 1. Il difensore in uscita dal Barcellona, non è convinto dell'ipotesi Olympiakos: il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Francia e secondo il quotidiano spagnolo ...... acquistato dal Manchester City per 55 milioni, ma diventato a tutti gli effetti un giocatore blaugrana solo dopo il prolungamento, con spalmatura d'ingaggio, di, i catalani sono alla ... Rennes, problemi per Umtiti Genesio: "Ci sono domande sulle sue condizioni fisiche" Samuel Umtiti vuole tornare in Ligue 1. Il difensore in uscita dal Barcellona, non è convinto dell'ipotesi Olympiakos: il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Francia e secondo il quotidiano spa ...