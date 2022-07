**Ucraina: Russia impedisce a Croce Rossa accesso a Olenivka ** (Di domenica 31 luglio 2022) Kiev, 31 lug. (Adnkronos) - La Russia non ha concesso a rappresentanti della Croce Rossa l'accesso alla prigione di Olenivka, in Donetsk, dove sono rimasti uccisi oltre 50 prigionieri ucraini in un'esplosione. "La nostra richiesta di poter incontrare i prigionieri di guerra a Olenivka non è stata accolta, concedere l'accesso alla Croce Rossa è un obbligo previsto dalla convenzione di Ginevra", denuncia la Croce Rossa su Twitter, precisando che continuerà a chiedere ai russi di poter visitare il penitenziario teatro dell'esplosione avvenuta nella notte del 29 luglio. I russi, che accusano l'Ucraina di aver bombardato il carcere, accusa negata con forza da Kiev che invece afferma che Mosca ha provocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Kiev, 31 lug. (Adnkronos) - Lanon ha concesso a rappresentanti dellal'alla prigione di, in Donetsk, dove sono rimasti uccisi oltre 50 prigionieri ucraini in un'esplosione. "La nostra richiesta di poter incontrare i prigionieri di guerra anon è stata accolta, concedere l'allaè un obbligo previsto dalla convenzione di Ginevra", denuncia lasu Twitter, precisando che continuerà a chiedere ai russi di poter visitare il penitenziario teatro dell'esplosione avvenuta nella notte del 29 luglio. I russi, che accusano l'Ucraina di aver bombardato il carcere, accusa negata con forza da Kiev che invece afferma che Mosca ha provocato ...

UKRinIT : Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Nessuno al mondo investe nel terrorismo più della Russia, e questo ri… - Agenzia_Ansa : Telefonata tra Usa e Russia. Il segretario di Stato Blinken ha detto al ministro russo Lavrov che il mondo non ric… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Azov a Putin: 'Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli'. Kiev: 'Evacuaz… - TV7Benevento : **Ucraina: Russia impedisce a Croce Rossa accesso a Olenivka ** - - 78_robyus : RT @CesareInvictus: Immagini che i nostri media di regime non vi mostreranno mai. La verità è che, non solo nel Donbass ma anche in tante a… -