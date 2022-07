Ucraina, Kiev colpisce quartier generale Marina russa a Sebastopoli (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - Il quartier generale della Marina russa del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito all'alba da un drone armato lanciato dagli ucraini. Lo afferma sul suo canale Telegram il governatore di Sebastopoli Mijail Razvozhaev, che riferisce di almeno 5 feriti, dipendenti della struttura. L'attacco cade in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina russa: le autorità della Crimea hanno comunicato che tutti gli eventi festivi sono stati annullati per motivi di sicurezza. "Mantenete la calma e restate a casa il più possibile", è stato l'invito formulato da Razvozhaev ai cittadini della penisola occupata nel 2014. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - Ildelladel Mar Nero aè stato colpito all'alba da un drone armato lanciato dagli ucraini. Lo afferma sul suo canale Telegram il governatore diMijail Razvozhaev, che riferisce di almeno 5 feriti, dipendenti della struttura. L'attacco cade in occasione delle celebrazioni della Giornata della: le autorità della Crimea hanno comunicato che tutti gli eventi festivi sono stati annullati per motivi di sicurezza. "Mantenete la calma e restate a casa il più possibile", è stato l'invito formulato da Razvozhaev ai cittadini della penisola occupata nel 2014.

