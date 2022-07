Spagna, un’altra modella denuncia la campagna body positive: «Hanno cancellato la protesi alla mia gamba» (Di domenica 31 luglio 2022) La campagna lanciata dalla ministero spagnolo dell’Uguaglianza per incoraggiare le donne a godersi l’estate senza farsi condizionare dagli standard estetici aveva tutti i requisiti, almeno all’apparenza, di un’efficace operazione di sensibilizzazione all’inclusività e alla body positivity. E invece si sta rivelando fallimentare. Non tanto per la rappresentazione e il messaggio veicolato – l’immagine mostra donne di corporatura, etnia ed età diverse godersi una giornata di sole in spiaggia con il claim «L’estate è anche nostra». Quanto per le modalità che Hanno accompagnato la creazione della campagna pubblicitaria. Oggi salgono a due le modelle che denunciano l’utilizzo senza consenso della loro immagine nella campagna. Dopo la ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Lalanciata dministero spagnolo dell’Uguaglianza per incoraggiare le donne a godersi l’estate senza farsi condizionare dagli standard estetici aveva tutti i requisiti, almeno all’apparenza, di un’efficace operazione di sensibilizzazione all’inclusività epositivity. E invece si sta rivelando fallimentare. Non tanto per la rappresentazione e il messaggio veicolato – l’immagine mostra donne di corporatura, etnia ed età diverse godersi una giornata di sole in spiaggia con il claim «L’estate è anche nostra». Quanto per le modalità cheaccompagnato la creazione dellapubblicitaria. Oggi salgono a due le modelle cheno l’utilizzo senza consenso della loro immagine nella. Dopo la ...

