Sinner contro Alcaraz: dopo il cemento e l’erba, la resa dei conti anche su terra (Di domenica 31 luglio 2022) L’Atp di Umago presenta la miglior finale possibile per la sua trentaduesima edizione. La testa di serie numero 1 contro la numero 2, il 5 al mondo (facciamo 4) contro il 10, l’1 della Race Next Gen contro il 2. Semplicemente Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner, ancora una volta uno di fronte all’altro. Una resa dei conti attesa probabilmente sin dalla compilazione del tabellone, con i due favoriti del seeding bravi e solidi nel far rispettare i pronostici, mai banali quando si è al giro di boa della stagione. All’epilogo croato i finalisti ci arrivano in maniera differente: Alcaraz è alla seconda finale consecutiva, Sinner è al primo torneo post-Wimbledon. Partiamo dallo spagnolo. dopo aver chiuso ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) L’Atp di Umago presenta la miglior finale possibile per la sua trentaduesima edizione. La testa di serie numero 1la numero 2, il 5 al mondo (facciamo 4)il 10, l’1 della Race Next Genil 2. Semplicemente CarlosJannik, ancora una volta uno di fronte all’altro. Unadeiattesa probabilmente sin dalla compilazione del tabellone, con i due favoriti del seeding bravi e solidi nel far rispettare i pronostici, mai banali quando si è al giro di boa della stagione. All’epilogo croato i finalisti ci arrivano in maniera differente:è alla seconda finale consecutiva,è al primo torneo post-Wimbledon. Partiamo dallo spagnolo.aver chiuso ...

Eurosport_IT : Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo sp… - sportface2016 : Prima 'vera' sfida su terra, anche se c'è il precedente del 2019 #Sinner #Alcaraz - Tina6538149954 : RT @Eurosport_IT: Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo spagnolo… - sportal_it : Finale contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz teme il ritorno dell'incubo - LukasVangelis : @Ilsuperbo89 Vero...hai pienamente ragione, spero oggi perda contro Sinner.... -