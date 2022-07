Saltano i nervi al torneo di beneficenza tra Salernitana e Adana Demispor | spintone dai turchi | scoppia la rissa In campo anche la Digos – Il video

(Di domenica 31 luglio 2022) Di amichevole il finale diDemirspor ha avuto ben poco ieri sera, 30 luglio, all’Arlechi di Salerno, dove si è giocato il primo triangolare diintitolato ad Angelo Iervolino, padre del patron dei granata, concluso con una maxi-. La tensione è salita negli ultimi minuti della partita, quando la squadra di Vincenzo Montella era in vantaggio per 3-1. Un giocatore turco ha dato unoall’avversario Boultam, da lì èto il litigio che ha subito attirato tutti gli altri giocatori, compresi quelli in panchina. A poco sono serviti i quattro cartellini rossi tirati fuori dall’arbitro Miele di Nola. Lo scontro è andato avanti per diversi minuti, finché innon sono dovuti entraregli agenti della ...

A tratti e almeno due volte si arriva ad un passo dal degenerare, in campo e tra le panchine. Poi, la distrazione di Segre che cade per terra e la indecisione di Berisha aprono la ... La gara è quasi poi tutta qui, con la Salernitana che prova a rientrare in partita con la rete di Bonazzoli. Ma poco dopo gli avversari hanno la chance del pareggio: Kechrida stende Liotti in area, è ... Lo stadio è di quelli di nuova generazione, un impianto da fare invidia: la partita si trasforma per colpa dei cambi. A tratti saltano i nervi e almeno due volte si arriva ad un passo dal degenerare, ...